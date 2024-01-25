江和樹：看好4年後柯文哲、盧秀燕合作

盧秀燕與柯文哲在喜宴同桌、同框，引起討論。（取自林筱淇臉書） 中評社台中1月25日電（記者 方敬為）中國國民黨台中市長盧秀燕與台灣民眾黨主席柯文哲日前出席宴會場合同框合照，引發討論。民眾黨台中市議員、台中市黨部主委江和樹接受中評社訪問表示，不少人將該照片封為2028大選夢幻組合，雖然2024大選藍白合作破局，但在“立委”選舉，盧秀燕在台中做出優異的兩黨合作示範，柯、盧互有人情，他個人也很看好盧、柯合作出線。



江和樹，台灣民眾黨中央委員、台中市黨部主委，曾任台中大里區立德社區發展協會理事長、立德里長，2022代表黨投入台中市第13選區（大里、霧峰）市議員選舉，以該區第二高票當選，成為當屆選舉白營在台中唯一席市議員，民眾黨在台中其餘提名的10位選將均落馬。



曾任台北市政府副發言人、台中市觀旅局長的民眾黨籍“大學姐”林筱淇21日曬出參加無黨籍台中市議員陳廷秀女兒婚宴的照片，其中一張盧秀燕與柯文哲在主桌緊鄰而坐，同框照曝光引發討論。



江和樹說，雖然現在談2028大選還言之過早，但不諱言，柯文哲與盧秀燕合作的可能性，確實在政壇間多有討論，2024大選已經很清楚，藍白沒有合作就不可能贏過民進黨，台中市這次的“立委”選舉，藍綠席次版圖能夠大舉翻轉，其實就是藍白合作的成果，如果沒有盧秀燕出面幫忙民眾黨的蔡壁如，如果沒有柯文哲在選前最後一周錄影片推薦藍營選將，相信國民黨不會選得這麼好，蔡壁如這次也差點就能當選。



江和樹指出，盧秀燕做人很成功，處事圓滑，在地方政壇上受到不分黨派人士敬重，以他身為民眾黨的立場來說，並不會討厭盧秀燕，甚至很欣賞對方，這次蔡壁如受到盧秀燕大力協助，台中藍營選將也獲得柯文哲支持，兩人互有人情，絕對有合作立基。