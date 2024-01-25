景氣不佳募款難　彰化縣府媒合辦弱勢者圍爐

彰化縣媒合餐飲業者席開百桌宴請弱勢者圍爐。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化1月25日電（記者 方敬為）受通貨膨脹、景氣不佳影響，台灣的社福機構普遍面臨募款困難的窘境，彰化縣政府幫助縣內社福機構減輕壓力，24日媒合餐飲業者舉辦“寒冬送愛幸福龍來春節圍爐活動”，席開106桌邀彰化縣家扶中心輔導的弱勢家庭、獨老長輩及安置機構孩童一起圍爐，感受來自各界的溫暖。



中國國民黨彰化縣長王惠美到場關懷弱勢族群，她表示，近期寒流來襲，戶外冷颼颼，縣府掌握縣內社福機構近期有募款困難，歲末年終還有一些關懷活動需要補足，縣府因此媒合企業善心，寒冬送暖！過年即將到來，感謝麗園大飯店董事長李賢聰父子長期投入公益，連續8年没有間斷，在過年前舉辦寒冬送愛圍爐活動，今年席開百桌宴請縣內弱勢、低收、獨老等族群，讓有需要的鄉親也能溫暖過好年。



王惠美說，因疫情影響，許多家庭收入及生活都受到影響，然而長期關心彰化縣的企業、善心人士仍持續挹注愛心，長期捐贈物資予彰化縣幸福小舖實物銀行。縣府今年受贈指定照顧弱勢之民生物資價值已累積至新台幣204萬元，藉由資源調度及媒合，為縣內身心障礙、年長者或經濟弱勢家庭等有物資需求的民眾送出溫暖，讓愛心照亮社會的每一個角落。



彰化家扶中心主任王震光表示，感謝縣府長期媒合企業，幫助社福機構減輕負擔，連續第8年在麗園大飯店招待彰化家扶中心弱勢孩子，希望藉由活動帶給孩子最大的溫暖，讓他們在寒冬中也感覺被關懷，感謝王縣長、各界善心人士給予大家的愛。

