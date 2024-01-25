北京智庫重點研判預測海外安全風險

《中國海外安全風險藍皮書》副主編、中國政法大學全球化與全球問題研究所副教授、中國海外安全研究所秘書長戚凱（中評社 海涵攝） 中評社北京1月25日電（記者 海涵）中國人民大學國家安全研究院與中國海外安全研究所於1月24日下午聯合舉辦《中國海外安全風險藍皮書》（2024）發布會。會上，《中國海外安全風險藍皮書》副主編、中國政法大學全球化與全球問題研究所副教授、中國海外安全研究所秘書長戚凱就藍皮書具體內容予以介紹。



《中國海外安全風險藍皮書》（2024）認為，2024年，全球安全形勢呈現地緣政治博弈的回歸、局部地區衝突仍在持續、全球經濟增長放緩、大國競爭向海域蔓延、熱點國家安全風險上升等特點，需要重點關注如下形勢：



第一，全球多國大選促使地緣政治博弈進入新階段。一是美國大選的基調是拜登連任或特朗普回歸；二是俄羅斯將在2024年3月舉行大選；三是莫迪領導的印度人民黨牢牢占據主動。



第二，全球經濟復甦艱難和增長前景放緩。一是全球經濟增長緩慢，復甦前景仍然不太樂觀；二是美國、歐洲等發達國家經濟體面臨的經濟壓力較大，而新興市場國家的增長前景較好；三是各國數字經濟進入快車道，但數字治理問題也將成為重點。

