聚焦今年中國海外安全　中海安提十熱點問題

發布會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京1月25日電（記者 海涵）《中國海外安全風險藍皮書》（2024）發布會1月24日下午正式發布。藍皮書綜合運用宏觀判斷、定性分析的研究方法，以研判熱點問題的方式，展望2024年中國海外安全風險，重點論述了10個值得高度關注的熱點問題，並提出了中國的應對之道。



一是，西方世界加力鼓噪對華全方位負面認知。長期以來，美西方對中國的負面認知鼓吹，早已有之。當前，在美西方對中國的全面戰略競爭背景下，其對中國的認知打擊在繼承了原有特點的同時，也結合新媒體平台不斷發展的客觀實際進行了全新調整，其風險與挑戰在於以下四個環環相扣的環節：第一，新瓶舊酒，不斷挖掘詆毀中國“黑材料”。第二，含沙射影，絞盡腦汁拼凑中國“意識流”。第三，多方勾連，構建污名化中國的“唱詩班”。第四，殺人無形，依托數字平台對華“軟滲透”。



二是，美國大選嚴重加劇中美關係不確定性。2024年是“全球選舉年”，分布在約50個國家和地區的20億人口將為議會選舉或領導人選舉投票。其中第60屆美國總統大選將於2024年11月5日舉行，這次選舉的結果將給地區和全球格局帶來更多的不確定性。就中美關係而言，2023年的曲折前行迎來了元首外交引領之下的短暫緩和，但2024年美國大選卻給雙邊關係增添了諸多不確定性。第一，美國國內經濟安全形勢限制中美關係的提升。第二，美國兩黨分化增加了美國國內政治不確定性。第三，操縱涉華議題將影響大選期間的西方涉華輿論。第四，美國對華競爭意識將限制中美關係的改善。第五，選舉結果直接影響著中美關係的發展方向。總的來看，中美關係的發展難以獨立於美國的大選，2024年美國總統選舉仍將是影響雙邊關係的最大不確定性因素。



三是，巴以衝突與中東不穩定嚴重威脅中國利益。對中國來說，本輪巴以衝突主要從以下六個方面帶來風險：第一，直接影響中國在巴勒斯坦地區的海外利益安全。第二，圍繞巴以問題，中國“選邊站隊”壓力巨大。第三，巴以衝突風險可能會外溢到周邊的約旦、黎巴嫩、埃及和敘利亞等國，對中國在這些國家的海外利益安全構成威脅。第四，隨著巴以衝突持續，部分中東國家的立場可能發生變化，從而影響中國在這些國家的利益。第五，紅海航線遭到嚴重威脅。第六，巴以衝突中發生了大規模的輿論戰，極大影響了中國的輿論環境。



四是，歐盟持續推進對華“去風險”。歐盟對華政策存在矛盾，在經貿等領域強調對華合作的重要性並提出“去並風險”的同時又極力擺脫對華依賴，與中國制度性競爭意識日益固化。歐盟使用“去風險”一詞總體上強調精準地去除和降低對中國的依賴和對中國高精尖技術領域進行遏制。第一，歐盟率先提出對華經貿“去風險”並重新平衡中歐關係。第二，歐盟用“去風險”取代“脫鈎”仍意味著擺脫對華依賴。第三，歐盟通過這一詞匯搶佔中歐關係中的道德優勢。第四，近年來美歐之間在對華議題上的協調力度明顯增強。第五，“去風險”提出後，歐盟主要國家的對華態度仍呈現兩面性甚至追隨美國呈反華態度。



五是，周邊國家對華經濟民族主義情緒高漲。當前，周邊國家的對華經濟民族主義已呈現出“多點開花”“多元並生”“多音同頻”的特點。第一，通過區域內的產業轉移配合美西方對華脫鈎斷鏈。第二，將貿易壁壘作為限制中國區域經濟主導權的方式。第三，以“基礎設施建設的武器化”提升對華議價空間。第四，把數據本地化作為弱化中國區域數據中心的抓手。

