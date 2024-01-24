美國三艘核航母在韓半島附近海域集結

中評社香港1月24日電／據消息，美國海軍3艘核動力航空母艦集結在韓半島附近海域。有分析認為，此舉針對新年伊始頻繁發起挑釁的朝鮮，同時意在牽制中國。



韓聯社報導，美國海軍學會新聞網（USNI News）當地時間22日援引美國國防部相關人士的話報導稱，“西奧多·羅斯福”號（CVN-71）航空母艦上週末進入美海軍第七艦隊作戰區域，該航母現身日本東南方向的太平洋海域。



美國海軍第七艦隊管轄作戰區域覆蓋韓半島，由此,“西奧多·羅斯福”號、“里根”號（CVN-76），“卡爾·文森”號（CVN-70）三艘航空母艦均在該作戰區域執行任務。



2017年朝鮮實施第六次核子試驗後，美國派出3艘航母赴韓半島東部海域的韓國戰區（KTO）參加韓美聯演。雖然美方上述3艘航母此次並未來到韓國戰區，但專家們指出，在以哈武力衝突、葉門胡塞叛軍威脅紅海航行安全等中東局勢升級的情況下，美國增派1艘航空母艦赴第七艦隊作戰區域，或意在對朝鮮發起挑釁予以警告。



朝鮮新年伊始接連發起挑釁，包括向半島西部海域的海上緩衝區發射海岸炮、試射中遠端固體燃料彈道導彈、宣稱進行“水下核武器系統”試驗，以及當天向西部海域發射多枚巡航導彈等。朝鮮國務委員會委員長金正恩還稱“從未有意逃避戰爭”。



美國白宮國家安全委員會戰略溝通協調員約翰·科比當地時間23日在記者會上表示，正在密切關注朝鮮的軍事動向。