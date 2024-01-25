學者談2024國際局勢：不確定性上升

活動現場（中評社 海涵攝） 中評社北京1月25日電（記者 海涵）《中國海外安全風險藍皮書》（2024）發布會暨中國海外安全高端論壇1月24日在京舉行。此次會議由中國人民大學國家安全研究院與中國海外安全研究所主辦，中海安（北京）咨詢有限公司承辦。中國人民大學黨委副書記鄭水泉、原國家旅遊局監管司司長李任芷、國防大學國家安全學院教授唐永勝出席發布會並致辭，發布會由中國人民大學國家安全研究院院長陳岳主持。



鄭水泉在致辭中首先對各界人士表示感謝，並對藍皮書的順利發布表示祝賀。他強調，中國人民大學國家安全研究院將繼續依托中國人民大學傳統學科優勢，整合校內外學術資源和人才隊伍，致力於研究國家發展進程中面臨的重大安全議題，推進學術界對中國國家安全的深入研究，為中國的和平發展事業做出應有的貢獻。



李任芷在致辭中表示，中國公民出境有安全一直是我們關注的問題，旅遊與安全密切關聯，保障人民群眾海外旅遊時的人身安全和財產安全就是我們的重要責任。習近平總書記多次強調，要切實維護我國海外利益，不斷提高保障能力和水平，加強保護力度。《藍皮書》每年一度的發布大會是一個匯聚智慧、促進合作的平台，對於推動中國海外安全事業的高質量發展具有重要意義。



唐永勝在致辭中肯定了藍皮書歷經多年改革不斷取得的成績。他指出，世界正面臨著百年未有之大變局，國際局勢正在發生深刻變化，處在動蕩變革的歷史時期，全球安全形勢愈加嚴峻。在動蕩的世界中，每個國家都需要重新找到自身的定位，重新面對新形勢以爭取更多主動。



在《藍皮書》發布環節，課題組對此輪研究的方法創新與內容創新等進行了全方位解讀，強調《藍皮書》（2024）聚焦重大風險、重大區域和重大國家、重大的事件對中國海外安全和海外利益造成的重大衝擊，堅持“中國的立場、中國的安全、中國的利益”這一原則，在大數據和模型定量的分析的基礎之上，對2024年十大熱點國家和十大熱點問題進行了研判。

