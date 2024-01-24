立法會辦教師培訓日　梁君彥化身“導賞員”

梁君彥（右一）帶領34位教師參觀立法會，解釋議會工作。（圖片來源：大公報） 中評社北京1月24日電／據大公報報導，立法會秘書處昨日（23日）再次舉辦教師培訓日，立法會主席梁君彥與來自20間中學的34位教師見面，並與立法會秘書長及副秘書長帶領他們參觀會議廳認識議會工作，更與大家共進午餐，於輕鬆的氣氛下暢談。教師席間互相分享教學經驗，亦對立法會事務表達了濃厚興趣並積極提問，例如如何利用“AI”提高議會效率；如何幫助學生更深入瞭解內地發展。梁君彥在社交媒體表示，相信在這次豐富的交流中，每人都有所收穫，得到啟發。



立法會教師培訓日是一項以教師為對象的教育活動，跳出了以學生為對象的框框，希望透過教師將正確的資訊帶回校園。短短大半天的“精讀班”，包含多個互動環節：教師參與兩節“議員對談”，與議員就“國家安全教育”和“青少年發展”議題深入討論，交流不同的觀點與看法；並透過“立法會知多少”及“立法會精華游”，瞭解如何善用秘書處提供的教育活動、設施及教育資源來配合教學。



就國安及青年議題分享意見



梁君彥表示，學與教從來都是雙向的，借著與教師交流，議員以至秘書處職員亦親身聆聽到教師們的關注及需要，受益匪淺。期望培訓日能有效地協助教師加深對立法會事務的認識，以及從多角度探討教育相關的議題，協助他們策劃課堂及設計教材，從而讓學生更瞭解香港的立法機關與制度。



（來源：大公報）