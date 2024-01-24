大昌行前營業員　涉騙1200萬元貨品

廉署揭發有糧油公司營業員涉詐騙1200萬元貨物。（圖片來源：大公報） 中評社北京1月24日電／據大公報報導，廉政公署調查貪污時，揭發一名糧油雜貨供應商時任高級營業代表涉嫌訛稱多個客戶曾向供應商訂購貨品，誘使供應商九個月內發放總值逾1200萬元的貨品。該名時任大昌貿易行有限公司（大昌行）高級營業代表麥家榮，45歲，昨日（23日）被廉署落案起訴32項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。他已獲廉署准予保釋，以待案件星期四（25日）在觀塘裁判法院提訊及轉介區域法院答辯。



向公司訛稱客戶曾訂購



大昌行的業務包括糧油雜貨供應。案發時被告是大昌行高級營業代表，負責處理客戶所下的糧油雜貨訂貨單。大昌行接獲客戶訂貨要求後，會開出發票以安排發放或交付貨品予客戶。被告涉嫌於2020年8月至2021年4月的九個月期間，向大昌行訛稱32個客戶向公司訂購了貨品，意圖詐騙而誘使大昌行安排發放或交付總值逾1200萬元的貨品。



廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現被告涉嫌在上述期間輸入虛假訂貨單，致使大昌行發放有關貨品。其後，被告涉嫌私自將該些貨品轉售予其他公司，但只繳付約27.8萬元貨款予大昌行。



（來源：大公報）