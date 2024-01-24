巴勒斯坦強烈譴責“第三階段”將持續6個月

中評社北京1月24日電／據央視新聞報導，當地時間1月24日，巴勒斯坦外交和僑民事務部發表聲明，強烈譴責以色列總理內塔尼亞胡發表的“加沙地帶地面軍事行動‘第三階段’將持續6個月”的說法，稱這將繼續犯下種族滅絕罪，並會迫使巴勒斯坦人流離失所。

（來源：央視新聞客戶端）