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巴勒斯坦強烈譴責“第三階段”將持續6個月
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2024-01-24 19:21:32
中評社北京1月24日電／據央視新聞報導，當地時間1月24日，巴勒斯坦外交和僑民事務部發表聲明，強烈譴責以色列總理內塔尼亞胡發表的“加沙地帶地面軍事行動‘第三階段’將持續6個月”的說法，稱這將繼續犯下種族滅絕罪，並會迫使巴勒斯坦人流離失所。
（來源：央視新聞客戶端）
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