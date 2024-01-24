中評社北京1月24日電／據人民日報報導，“一帶一路”是名副其實的幸福路。沒有任何其他國際合作項目能夠像共建“一帶一路”那樣為全球經濟增長和人類美好生活作出如此大的貢獻



第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇是2023年國際社會的一件盛事。20多國國家元首、政府首腦、高級代表，以及國際組織負責人出席高峰論壇。高峰論壇總結了共建“一帶一路”的成就和經驗，規劃了未來持續發展的清晰願景和優先事項，有助於促進共同安全和發展繁榮，釋放了非常重要的積極信息。



共建“一帶一路”成就斐然。一批鐵路、公路、碼頭、管道、電網等標誌性工程建成並投入運營，跨區域經濟走廊建設成效顯著，促進互聯互通，為當地民眾提供就業崗位，為全球發展事業作出實實在在的貢獻。共建“一帶一路”堅持以人民為中心，推進了一大批“小而美”的惠民生項目。這些項目涵蓋醫療衛生、食品加工、清潔用水、教育、旅遊等領域，幫助項目所在地提升發展能力，促進國家間文化、科技、人文交流，有利於不同國家的人們相互學習，加深彼此理解和信任。



“一帶一路”是名副其實的幸福路。沒有任何其他國際合作項目能夠像共建“一帶一路”那樣為全球經濟增長和人類美好生活作出如此大的貢獻。通過促進和平、推動發展，高質量共建“一帶一路”為構建人類命運共同體注入強大動力。



當前，世界經濟增長乏力，供應鏈不暢、保護主義抬頭等挑戰亟待有效應對。國際社會絕大多數成員致力於推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、均衡的方向發展，支持真正的多邊主義，遵守《聯合國憲章》宗旨和原則。中國提出的共建“一帶一路”倡議、全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議等，有利於維護世界和平穩定、促進共同發展繁榮，得到國際社會的廣泛歡迎和支持。



塞爾維亞是中國的鐵杆朋友，塞中關係建立在相互信任和尊重的基礎上。塞爾維亞積極支持、參與共建“一帶一路”，在促進中東歐國家同中國的合作方面發揮了重要作用。匈塞鐵路、河鋼集團斯梅代雷沃鋼廠等合作項目持續產生良好的經濟社會效益。得益於共建“一帶一路”，塞爾維亞已成為地區互聯互通的重要樞紐。

