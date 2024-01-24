﻿teamLab互動展覽　閃耀中西區海濱

本地藝術團隊LAAB Architects作品《維港盃》及本地藝術家郭達麟作品《薛丁格床》的構想圖。（圖片來源：大公報） 中評社北京1月24日電／據大公報報導，香港特區政府銳意推動文化發展，打造香港成為中外文化藝術交流中心。康樂及文化事務署（康文署）將夥拍國際藝術團隊teamLab和香港藝術家，以及領賢慈善基金、K11集團和信和集團於3月25日至6月2日期間，在維港兩岸推出大型戶外藝術計劃，即第二屆的“藝術＠維港2024”，以多組結合藝術、科學和科技的戶外藝術裝置作品及大屏幕數碼影像，為市民在維港兩岸帶來耳目一新的感官體驗。



其中，由康文署藝術推廣辦事處及科學推廣組聯合策劃、teamLab打造的“teamLab：光漣”展覽，將在添馬公園和中西區海濱長廊（中環段）舉行，展示數百個色彩繽紛的發光ovoid（蛋狀物）藝術裝置，隨著與觀眾的互動而變換顔色和音效。



此外，園內數十棵樹木亦會與之呼應，不斷變換光色與音調。展品將會遍布添馬公園草地，並延伸至維多利亞港海面，展現五光十色的維港。藝術裝置隨即會在添馬公園開始布展，市民將見證作品慢慢誕生的過程。



屆時，康文署科學推廣組亦會在中西區海濱長廊（中環段）推出“藝術有理”展覽，邀請本地藝術團隊LAAB Architects和藝術家郭達麟分別創作兩組與光的本質與特性相關的互動藝術裝置《維港盃》和《薛丁格床》。



（來源：大公報）