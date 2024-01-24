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澳大利亞西部部分地區陸路交通中斷
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2024-01-24 19:20:14
中評社北京1月24日電／據央視新聞報導，因暴雨引發洪水，當地時間1月24日，澳大利亞西澳大利亞州皮爾巴拉部分地區通往偏遠社區的陸路交通被迫中斷。
（來源：央視新聞客戶端）
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