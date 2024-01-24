裁员提效：德国汽车零部件产业面临压力

中評社北京1月24日電／据中国经济网报道，受欧洲经济疲软、通胀率高企、电动化智能化转型带来的成本激增等多重因素冲击，德国汽车零部件供应商正面临危机，企业大规模裁员箭在弦上。



到2030年，采埃孚预计在德国将累计裁员1.2万人。博世计划裁减1200个软件类工作岗位，其中950个裁减名额在德国本土。大陆集团计划在全球范围內裁员5500人，德国本土的裁员人数约为1000人。机电一体化供应商博泽表示，其目标是将人员成本削减10%。



日前，据《欧洲汽车新闻》报道，受欧洲经济疲软、通胀率高企、电动化智能化转型带来的成本激增等多重因素冲击，德国汽车零部件供应商正面临危机，企业大规模裁员箭在弦上。



来自零部件供应商集团采埃孚的劳工代表称，到2030年，采埃孚预计在德国将累计裁员1.2万人。他还表示，目前，采埃孚正考虑暂停在德国的各项招聘计划，並将工作岗位转移到人力成本较低的国家、地区。对此，员工还曾在公司总部进行过抗议活动。



不止于采埃孚，全球最大的汽车零部件供应商集团博世同样在筹划裁员行动，其计划裁减1200个软件类工作岗位，其中950个裁减名额在德国本土。博世指出，裁员的主要原因，是能源、原材料成本大幅上涨，同时经济衰退和高通胀率让企业不得不开源节流。



大陆集团则计划在全球范围內裁员5500人，德国本土的裁员人数约为1000人。其汽车部门的业务部门也将由6个精简为5个。



机电一体化供应商博泽表示，其目标是将人员成本削减10%。



德国贝尔吉施格拉德巴赫汽车管理中心主任Stefan Bratzel表示，“对于零部件供应商企业大幅裁员並不感到惊讶，这是汽车产业快速转型带来的必然后果。同时，这恐怕只是个开始，在未来的10年里，预计德国汽车製造商和供应链企业的员工数量将下降20%左右。”

