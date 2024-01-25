中評關注：藍白摩拳擦掌　綠氣氛輕鬆不怕？

賴清德在中常會提出委請代理秘書長楊懿珊提出選舉檢討報告。（照片：民進黨提供） 中評社台北1月25日電（記者 黃筱筠）民進黨勝選後黨內瀰漫輕鬆氣氛，面對“朝小野大”新局，這樣的勝選氣氛，會不會讓民進黨過於“輕敵”？“立法院正副院長”選舉2月1日將登場，民進黨要拿出什麼策略穩定政局，相信這幾天會有答案。



民進黨雖在這次大選拿下勝利，但緊接而來的難題不少，秘書長許立明選後馬上請辭，幾乎沒在檢討議題。民進黨在“立法院”從61席掉到51席，縮水了10席，卻沒有看到黨內檢討聲音，目前檯面上只有看到一個原因，就是推給“抖音”，認為年輕人使用抖音當成通訊媒介，導致票跑到民眾黨主席柯文哲身上。



民進黨昨天中常會就提到希望代理秘書長楊懿珊可以提出選舉檢討報告，還希望提出擴大攬才的報告，希望藉此能夠拉攏年輕選民。而賴清德任用曾任台中市交通局長的“正國會”王義川擔任政策會執行長，也是希望藉著王義川在政論節目的知名度，可將民進黨政策傳播出去。但賴清德所認為拉攏年輕選票，真的只要在網路、媒體上講講話、嗆嗆聲就能夠發揮作用嗎？



最近民進黨因為大選勝出，氣氛輕鬆，幾乎都沒有召開記者會。在國民黨與民眾黨“立法院”黨團猛拋議題下，民進黨顯得被動。黨團總召柯建銘則在中常會上提前預告，未來“立法院”是主戰場，綠委們不管是委員會或是院會，很可能隨時都要甲級動員，隨時應戰在野黨。



不過，民進黨大選後能如此輕鬆面對“國會”接下得的硬仗，不像柯建銘緊張發出警示，未來“國會”是主戰場。有一部分原因可能在於民眾黨雖然有8席“立委”，但要各個擊破也不是這麼困難。



例如民眾黨不分區“立委”當選人黃珊珊二哥黃曙光在蔡政府內擔任潛艦自造小組召集人，未來會不會被提拔成為“國防部長”？未來賴清德提出的“國防”政策黃珊珊會不會支持？而陳昭姿過去是挺扁大將，政治色彩偏綠、本土色彩濃厚，未來若是藍營政策與統、獨光環有關，陳昭姿能挺得下去國民黨嗎？這些都是民進黨趁虛而入挑撥民眾黨的大好機會。