談判專家劉必榮：柯若選綠白合就謝謝收看了

台灣東吳大學政治學系教授、台北市談判研究發展協會理事長劉必榮。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月25日電（記者 鄭羿菲）小黨要生存發展，該守住哪些原則？台灣東吳大學政治學系教授、台北市談判研究發展協會理事長劉必榮接受中評社訪問表示，小黨內部不能分裂、不能高估自己的影響力，以未來藍綠白“立法院”三黨不過半的政治環境來看，“立法院正副院長”這一局“綠白合”對台灣民眾黨主席柯文哲而言，壞處大於好處，對柯最差的選項就是白營有人禁不住誘惑入“閣”，那民眾黨變成小綠，就“謝謝收看”了。



劉必榮說，小黨走每一步需要思考三點：形象能不能加分、獲得更多資源、選民能不能理解，也需要做到讓大黨猜不到下一步，從理性分析，“立法院正副院長”這一局民眾黨第一輪投自己、第二輪則可以投廢票。這樣除了賣人情暗助藍營外，也凸顯自己不會輕易被綠收買的形象，但未來就是“case by case”與藍綠分別合作，因此藍綠都不要過度自信，認為白與自己合作是理所當然。



劉必榮認為，民眾黨的目標應是在委員會的召委位子，以便推動招牌法案或政策，讓藍綠加入連署推動，對白最為加分。



劉必榮，美國約翰霍普金斯大學國際關係碩士、維吉尼亞大學國際關係博士，研究專長為國際政治、外交政策與東南亞研究等，並專研談判理論、孫子兵法與衝突解決等。目前除任教於東吳大學政治系，亦為台北市談判研究發展協會理事長與和風談判學院主持人。



劉必榮接受中評社訪問表示，小黨要生存，第一個要件是內部不能分裂，若分裂，就沒有什麼影響力了，第二個要件是不能高估自己的影響力，有時候小黨會有用槓桿獲取政治能量，但若大黨都不理會，衹有小黨自己無法合縱連橫，就失去了影響力。



劉必榮說，但是若以海外的小黨加入大黨組成聯合政府為例，台灣的政治環境卻又讓小黨失去掌握影響力槓桿，像德國的紅綠燈政府、意大利總理德拉吉在任期間的聯合政府，甚至是以色列總理納坦雅胡的聯合政府，都是大黨若失去小黨支持，就無法繼續擔任總理，非常不利。但台灣的政治環境，即便小黨不支持，未來民進黨賴清德還依然是“總統”，槓桿影響力較小。