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經確認，墜毀的軍用運輸機上人員已全部遇難
http://www.CRNTT.com   2024-01-24 22:05:33


　　中評社北京1月24日電／據新華社報導，俄羅斯別爾哥羅德州州長格拉德科夫24日確認，當天在該州墜毀的伊爾-76軍用運輸機上人員全部遇難。俄國防部此前說，機上載有65名被俘烏克蘭軍人及6名機組人員和3名護送人員。

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