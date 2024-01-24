“加沙停火！”示威者14次打斷拜登演講

中評社北京1月24日電／據新華社報導，美國總統約瑟夫·拜登23日在弗吉尼亞州馬納薩斯市發表競選連任演講時，被支持巴勒斯坦的示威者14次打斷。示威者抗議美國政府持續支持以色列在加沙地帶的軍事行動，高呼“停火！”



當天的演講是拜登首次與副總統卡瑪拉·哈里斯在競選連任活動中同台。演講圍繞今年總統選舉核心議題之一墮胎權，拜登對共和黨總統競選人、前任總統唐納德·特朗普“火力全開”。



只是，演講被示威者反復打斷。他們高喊“你要殺死多少孩子？”等口號，展開巴勒斯坦國旗，舉著寫有“停火”“停止種族滅絕”的標語。



美國廣播公司報導，示威者看似行動協調，在拜登演講的不同時刻、在觀眾席不同區域，站起來呼喊口號。拜登一度看似有些懊惱。



第七次被打斷後，拜登說：“這將會持續一段時間，我相信還會有幾次。”



拜登支持者則以“再幹四年”“我們出發吧，喬”等口號對抗示威者。



示威者被聯邦特情局、當地警察局等執法機構安保人員帶離會場。



拜登演講結束後，數十名示威者在會場外繼續向離開的總統車隊抗議。



按照法新社的說法，自拜登開啟競選連任活動以來，他的多次演講被示威者打斷。示威者抗議美國政府支持以色列對加沙地帶的軍事行動。拜登23日的演講是遭示威者打斷次數最多的一場。



加沙地帶衛生部門說，截至23日，以軍行動在加沙造成超過2.54萬人死亡，其中三分之二是婦女兒童。



美國政府在本輪巴以衝突爆發後向以色列提供大量軍事援助，並且無視國際社會停火止戰呼聲，在聯合國安全理事會多次否決有關加沙地帶停火的決議草案。