“一帶一路”給太平洋島國帶來發展機遇

中評社北京1月24日電／據新華社報導，瑙魯政府新聞辦公室主任喬安娜·奧爾森日前在瑙魯行政管理中心亞倫接受新華社記者專訪時表示，“一帶一路”倡議給太平洋島國帶來的發展機遇令人稱道，期待瑙魯和中國今後開展包括新聞合作在內的更多務實合作。



奧爾森表示，願同中國加強在新聞傳播領域的交流與合作，包括新聞信息產品交換、人員交流、采編和技術人員業務培訓研討等，願為對方在本國設立辦公室、派駐記者提供必要幫助。



奧爾森說，作為太平洋島國，瑙魯深受氣候變化影響，面臨海平面上升和土地侵蝕等挑戰。一些沿海土地正在被淹沒，居民區和一些公共服務機構不得不搬遷至更高地方，當地面臨大量基礎設施建設需求。



生活和飲用的淡水供應一直是困擾當地居民的難題，全球氣候變化導致水危機加重，給島上居民帶來更嚴峻的挑戰。奧爾森說，期待瑙魯今後與中國加強在氣候變化領域的合作，希望引入中方綠色循環經濟的創新技術，推動“小而美”的合作項目落地，讓瑙魯告別“靠天吃水”的困境。



奧爾森說，瑙魯的自然條件不適合種植，蔬菜和水果等農產品幾乎全部依賴進口，物價非常高。她對中國在斐濟和巴布亞新幾內亞開展的菌草項目很感興趣，期待瑙魯和中國未來在農業方面開展更多合作。



在旅遊業方面，奧爾森說，瑙魯有獨特的旅遊資源，目前絕大多數遊客來自澳大利亞、新西蘭等國，希望有越來越多的中國遊客來這個美麗的島國觀光。