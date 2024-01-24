回升向好，多家外資銀行看好中國經濟

中評社北京1月24日電／據新華社報導，多家外資金融機構專家表示，去年中國經濟主要預期目標順利完成，相信隨著政策加力顯效，中國經濟有望繼續鞏固回升向好勢頭。



中國國家統計局17日發布數據顯示，2023年中國國內生產總值（GDP）突破126萬億元，同比增長5.2%。中國經濟增速在世界主要經濟體中名列前茅，中國仍是世界經濟增長的最大引擎。



“去年8月以來，大部分月份的整體經濟數據比預期要好。”摩根大通中國首席經濟學家朱海斌說，“從去年8月中國央行降息、9月降准，到10月宣布增發1萬億元國債，我們看到政策在穩增長方面變得更加積極、更有針對性。”



瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤表示，去年四季度，社會消費品零售總額、出口、基建投資、製造業投資和工業生產的同比增速均有所上行，GDP同比增速小幅超預期。



野村中國首席經濟學家陸挺注意到，去年12月中國規上工業增加值同比增長6.8%，環比增長0.52%，好於預期。特別是手機和汽車產量同比增長29.6%、24.5%，有力支撐工業生產數據穩步回升。



出口方面，在全球貿易投資放緩的當下，以人民幣計價的中國出口額2023年實現了小幅增長，特別是電動載人汽車、鋰離子蓄電池和太陽能電池等“新三樣”表現亮眼。“中國製造業在全球市場的競爭力不斷增強，2023年‘新三樣’產品合計出口首次突破萬億元大關，為經濟增長提供了新動能。”德意志銀行首席中國經濟學家熊奕說。



展望2024年，多位外資金融機構人士表示，支撐中國經濟高質量發展的有利條件在不斷積累，經濟回升向好態勢將持續得到鞏固。



朱海斌表示，消費將繼續成為2024年中國經濟增長的主要驅動力。家庭儲蓄率有望進一步降至疫情前水平，這將為實際消費增長帶來1個百分點的貢獻。



德意志銀行私人銀行部亞洲投資策略主管劉佳認為，在中國一些重點行業，特別是和高科技相關的行業，就業已出現一定程度復甦，因此有望在2024年繼續帶動消費者信心復甦。



渣打銀行大中華及北亞首席經濟師丁爽表示，在工業利潤增長和財政支持發力共同作用下，2024年中國製造業和基建投資有望保持相對平穩。



匯豐環球研究大中華區首席經濟學家劉晶表示，2024年中美利差有望縮窄，這將為中國貨幣政策提供更多的空間。



