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日本自民黨岸田派宏池會正式決定解散
http://www.CRNTT.com   2024-01-24 22:07:02


　　中評社北京1月24日電／據央視新聞援引時事通訊社報道，日本自民黨岸田派宏池會1月23日召開總會，正式決定解散。

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