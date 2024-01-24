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日本北海道釧路近海發生5.2級地震
http://www.CRNTT.com   2024-01-24 22:06:42


　　中評社北京1月24日電／據央視新聞報導，當地時間1月24日6時33分左右，日本北海道釧路近海發生5.2級地震，最大震感為震度2，震源深度20公里。

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