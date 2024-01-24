【
大
中
小
】 【
打 印
】
日本北海道釧路近海發生5.2級地震
http://www.CRNTT.com
2024-01-24 22:06:42
中評社北京1月24日電／據央視新聞報導，當地時間1月24日6時33分左右，日本北海道釧路近海發生5.2級地震，最大震感為震度2，震源深度20公里。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
2023年日本貿易逆差減少
(2024-01-24 22:06:25)
Japan elections provide mixed fortunes
(2024-01-24 16:19:04)
專譯：日相訪華談朝鮮 凸顯中國領導力
(2024-01-24 16:15:16)
2023年日本貿易逆差減少
(2024-01-24 14:30:54)
英美三名學者獲2024年“日本國際獎”
(2024-01-24 12:40:40)
日本央行維持超寬鬆貨幣政策不變
(2024-01-24 12:40:24)
東京股市小幅回落
(2024-01-24 12:40:02)
中評編譯：日本“佛系”抗疫可行嗎？
(2024-01-24 11:21:56)
中評專譯：貿易低迷但日本企業不會畏縮
(2024-01-24 11:19:51)
中評專譯：日本從不以史為鑒
(2024-01-24 11:18:42)