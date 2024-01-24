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美國示威者稱在集會上遭“化學武器”襲擊
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2024-01-24 22:03:29
中評社北京1月24日電／據海外網援引據美國廣播公司1月23日報道，美國哥倫比亞大學一群支持巴勒斯坦的示威者表示，他們在19日的一場抗議活動中遭到了“化學武器”的襲擊。
示威者稱，在當天一場支持巴勒斯坦的集會活動中，他們先是聞到了難聞的氣味，隨後出現惡心、嘔吐、頭痛等症狀。事件發生後，多名學生已入院治療。
該大學的相關負責人表示，紐約警察局已針對這次事件立案調查，并認為這可能是一起“仇恨犯罪”。該大學的公共安全部也在與地方和聯邦政府部門合作進行調查。
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