】 【打 印】 
美防長出院後首次露面
http://www.CRNTT.com   2024-01-24 22:03:06


　　中評社北京1月24日電／據海外網援引據美國有綫電視新聞報道，1月23日，美國國防部長奧斯汀參加了一場視頻會議。這是他出院後首次公開露面。

　　畫面中，奧斯汀坐在白墻前發言，臉瘦了很多。他旁邊有一台打印機，上面有美國和烏克蘭國旗。

　 奧斯汀現年70歲，2023年年底，他住院接受前列腺癌治療手術。但由於遲遲未公布住院情況，引發各界質疑與批評。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：