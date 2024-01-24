美防長出院後首次露面

中評社北京1月24日電／據海外網援引據美國有綫電視新聞報道，1月23日，美國國防部長奧斯汀參加了一場視頻會議。這是他出院後首次公開露面。



畫面中，奧斯汀坐在白墻前發言，臉瘦了很多。他旁邊有一台打印機，上面有美國和烏克蘭國旗。



奧斯汀現年70歲，2023年年底，他住院接受前列腺癌治療手術。但由於遲遲未公布住院情況，引發各界質疑與批評。