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美防長出院後首次露面
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2024-01-24 22:03:06
中評社北京1月24日電／據海外網援引據美國有綫電視新聞報道，1月23日，美國國防部長奧斯汀參加了一場視頻會議。這是他出院後首次公開露面。
畫面中，奧斯汀坐在白墻前發言，臉瘦了很多。他旁邊有一台打印機，上面有美國和烏克蘭國旗。
奧斯汀現年70歲，2023年年底，他住院接受前列腺癌治療手術。但由於遲遲未公布住院情況，引發各界質疑與批評。
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