議員倡爭取大型演唱會來港 局方：由市場主導

立法會（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月25日電（記者 盧哲）香港特區政府目標發展“盛事經濟”。在24日舉行的特區立法會大會上，有立法會議員建議當局應主動接洽國際知名歌手，爭取大型演唱會落戶香港。特區政府文化體育及旅遊局局長楊潤雄回應表示，應由市場主導。



特區政府早前表明要靠大型活動吸引遊客，而大型演唱會已逐步回復到疫情前的數目，去年平均每月有約兩名國際知名歌手或樂團來港演出。在24日的立法會大會上，議員葉劉淑儀提出，政府應更主動爭取更多演唱會來港舉辦，“譬如國際頂級的藝人Taylor Swift，她在美國66場演唱會都賺了十億美元，而在亞洲就去了新加坡，我們失了這個機會。”議員廖長江則表示：“國際級歌手演唱會對舞台設計、音響效果、視覺藝術、媒體科技等都有更高要求，有意見指香港部分場館配套未夠先進，難以支援演出複雜的設計。”



文化體育及旅遊局局長楊潤雄在回應時說：“個別誰會來、誰不來，交予市場決定，因很難由政府主動說一定要取得甚麼人過來，才叫做成功或失敗，會與外國較大型舉辦演唱會或大型活動的機構，大家保持聯絡。”



楊潤雄表示，香港是亞洲盛事之都，每年許多文化、體育、娛樂、財經等盛事在香港舉行，當中有不少是政府主辦或資助，但有更多其實是私人企業舉辦，例如大部分的娛樂盛事，包括演唱會，它們都是以商業原則運作，不用政府參與。政府樂見更多國際知名歌星及組合（下稱國際知名歌星）主演的大型演唱會在香港舉辦，這有助香港發展成為中外文化藝術交流中心，也可以吸引旅客，帶動經濟。



楊潤雄表示，香港擁有“背靠祖國、聯通世界”的獨特優勢，具備連繫大灣區的地理位置及廣闊觀眾基礎，加上航空及連接內地的交通網絡，中外文化匯合的特色，以及擁有不同規模的表演場地和配套設施，能切合不同形式的表演需要，吸引了不少國際知名歌星來港舉辦大型流行音樂演唱會。



他指出，現時在香港舉行的大型流行音樂演唱會數目已逐步回復疫情前的情況，當中不少是國際知名歌星的演出。據統計，二○二三年平均每月約有兩個國際知名歌星舉辦每場人數超過10000的大型演唱會，絕大部分是多於一場，而目前已陸續有國際知名歌星確定於二○二四年來港舉辦大型演唱會。在場地數字方面，極受歡迎的演唱會場地如香港體育館（紅館）過去五年的使用率接近百分之百，而去年在亞洲國際博覽館及中環海濱活動空間舉行的大型活動當中，亦有一些流行音樂會，每場人數由10000至20000不等。由此可見，在香港舉行國際知名歌星大型流行演唱會不乏吸引力。