港府：截至上月底高才通申請5%被拒

立法會（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月25日電（記者 盧哲）香港特區勞工及福利局局長孫玉菡24日在立法會表示，高才通計劃自推出以來反應踴躍。截至去年十二月底，共收到約65000宗申請，當中近51000宗獲批，其中約36000人已來港，加上經其他人才入境計劃獲批的申請，去年總計約90000名人才抵港，超出了政府訂立每年至少輸入35000名人才的目標。而截至去年十二月底，高才通計劃約有3000宗被拒，佔總申請數目約5%。申請被拒的主要原因是申請人未能符合相關資格準則，包括未能符合A類申請的年薪要求，或並非畢業於合資格大學綜合名單中的院校等。



孫玉菡強調，高才通計劃的申請資格清晰透明，入境處一直按申請資格嚴格審批每宗申請，除審視申請人是否符合計劃下的特定資格準則及一般的入境規定外，亦會因應每宗申請的個別情況作出考慮後才決定是否予以批准。



自去年三月起，具有工作經驗的高才通計劃申請人必須在提交申請時申報其職業所屬的界別。截至去年十二月底，超過兩成獲批申請者來自金融服務界別，商業及貿易界別與創新及科技界別的人士各佔約一成半，另有超過一成來自資訊及通訊科技服務界別。此外，高才通計劃下獲批的申請者中，超過七成年齡為40歲或以下，而高收入或在頂尖大學畢業並累積至少三年工作經驗的人士——即計劃下A類和B類申請——亦佔近八成。這些年輕、高收入或高學歷、富工作經驗、具國際視野的優質人才來港，有助填補本地市場的空缺，促進主要界別的發展。



孫玉菡說，我們歡迎各地人才根據其背景及需要選擇合適人才入境計劃申請來港發展，這些計劃相輔相成，積極招攬世界各地不同學業和專業背景的多元人才來港發展。香港人才服務辦公室去年十月成立，其中一項重點工作是與到港人才保持聯繫，瞭解他們在港發展情況及需要，為他們提供全方位一站式支援服務，協助他們盡快在港安頓，參與本地的經濟建設。



孫玉菡又強調，雖然高才通計劃下獲批的申請人無須先獲香港僱主聘用，但在其獲批簽證有效期屆滿前提出延長逗留期限申請時，必須已獲得聘用，或已在香港開辦或參與業務。入境處會按行之有效的機制，在審批相關申請時嚴格把關，確保衹有合資格人士的申請獲批，並會不時進行突擊巡查，包括實地核實聘用公司的營運模式、財務狀況及員工資料等，以判斷申請人或其聘用公司所申報的資料是否屬實。若懷疑有人利用虛假僱傭關係提交申請，或對申請人所遞交的文件的真偽有所懷疑，入境處會立即跟進調查。如有充分證據，會果斷採取執法行動。任何人士以非法手段取得來港工作許可或居留身分，均會依法取消，而涉案人士更須負上相關刑責，並會被遣返原居地。