港府：近萬名內地人才透過大灣區南下簽證來港

立法會（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月25日電（記者 盧哲）香港特區政府保安局局長鄧炳強24日在立法會表示，特區政府一直與內地緊密商討，推動大灣區高端人才“南下、北上”流動的便利措施。截至去年底，近1萬名內地人才透過“南下”人才簽證來港，“北上”方面，至今有約9000宗申請獲批。



鄧炳強在立法會回覆議員質詢時表示，特區政府一直與內地緊密商討推動大灣區高端人才“南下、北上”流動的便利措施。內地於二○二三年二月推出“南下”人才簽注，便利六類大灣區內地人才（即傑出、科研、文教、衞健、法律及其他人才）來港。其後，二○二三年《施政報告》宣布香港註冊公司的外國人員可在港申請兩年或以上的“北上”“一簽多行”簽證到內地，並會獲加快處理。這項簽證措施的對象為持香港身份證的外國人員，不限行業和人才類別，正好與特區繼續積極保持多樣化和國際化的目標一致。



鄧炳強表示，內地於二○二三年二月推出“南下”大灣區人才簽注，合資格的持有人可在簽注有效期內多次往來香港，每次在香港逗留不超過三十天，遠遠高於其他赴港簽注一般七天的逗留期限。截至二○二三年年底，已有近一萬名人才以人才簽注到港，包括347名取得五年有效簽注的傑出人才、5872名取得三年有效簽注的科研、文教或衞健人才，以及3739名取得一年有效簽注的法律和其他人才。



在香港人才“北上”方面，二○二三年《施政報告》宣布的“一簽多行”簽證政策推出至今，在港獲簽發兩年或五年的“一簽多行”簽證的宗數大幅增加，已有約9000宗申請獲批。在措施推出前，在港首次獲批“一簽多行”簽證的有效期大部分不多於六個月。



鄧炳強說，兩項措施推行至今廣受歡迎，並大大有助便利大灣區人才雙向流動。



鄧炳強還表示，二○二三年《施政報告》宣布的措施特別惠及香港註冊公司的外國人員，他們可申請兩年或五年的“一簽多行”簽證，並會獲加快處理。該措施不設申請人數上限。考慮到學術和科研機構的需要，經與外交部駐香港特別行政區特派員公署商討，公署同意把適用於香港註冊公司外國人員的加快處理安排擴展至香港的學術和科研機構。申請人只需於網上填寫簽證申請表，並直接前往位於灣仔的中國簽證申請服務中心辦理手續，最快次日取證，並不設申請限額。“這項為香港特區度身訂造的政策有助吸引世界各地高端企業及人才落戶香港，並匯聚和扎根大灣區。”