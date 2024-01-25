警方：持續監察是否有集團安排訪客到港行乞

立法會（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月25日電（記者 盧哲）香港特區政府保安局局長鄧炳強24日在立法會表示，截至去年11月底的過去5年，警方就《簡易程序治罪條例》共拘捕79人，如行乞活動涉及恐嚇、擾亂秩序等，有關人士亦有可能幹犯其他罪行。警方會密切留意行乞活動的情況，包括有關罪行的罰則能否達致阻嚇作用，並按個別案件的情況採取執法行動。鄧炳強強調，警方一直利用情報持續監察是否有集團安排及控制訪客到港行乞，並與相關執法機構保持緊密聯絡和交換情報。



鄧炳強在回覆議員關於“打擊行乞活動”議題的提問時表示，任何人在任何公眾地方乞取或收取施捨，均有可能觸犯香港法例第228章《簡易程序治罪條例》第26A條。警方會跟進涉嫌在本港進行的行乞活動，並會按個別案件的情況採取適當行動。不論進行行乞活動的人士是否香港居民，警方均會根據證據考慮是否作出相關起訴。過去，警方採取多管齊下的方法，透過加強執法及跨境合作等打擊非法行乞活動。



鄧炳強表示，過去五年（截至二○二三年十一月三十日），警方就《簡易程序治罪條例》第26A條共拘捕79人，當中57人持往來港澳通行證（雙程證）、18人持香港身份證、3人持中國護照、1人持俄羅斯護照。



鄧炳強說，入境事務處在審查入境旅客時，會按個別情況考慮多方面因素，包括該旅客來港的真正目的及是否符合一般入境條件（如持有有效旅行證件，及返回原居地所需的證件或入境許可）等。入境處並無備存因曾在港行乞或非法籌款而被拒入境旅客的數字。



根據《簡易程序治罪條例》（第228章）第26A條“乞取施捨”罪，進行行乞活動的人士如屬第一或第二次定罪，可處罰款二千元及監禁一個月；如屬第三次或其後定罪，可處罰款二千元及監禁12個月。除此以外，因應個案的情況，若行乞活動涉及恐嚇、擾亂秩序等，有關人士亦有可能幹犯其他罪行，例如《簡易程序治罪條例》（第228章）第26B條“以恐嚇方式行乞”罪，最高刑罰為監禁18個月、《公安條例》（第245章）第17B條“公眾地方內擾亂秩序行為”罪，最高刑罰為第二級罰款（即港幣五千元）及監禁12個月等。警方會密切留意行乞活動的情況，包括有關罪行的罰則能否達致阻嚇作用，並按個別案件的情況採取執法行動。