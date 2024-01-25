楊永杰：香港應留客 多平台推廣通宵好去處

立法會議員楊永杰（受訪者供圖） 中評社香港1月25日電（記者 盧哲）香港特區立法會24日召開大會。立法會議員楊永杰在會議提出向旅客推廣通宵消遣好去處的書面質詢。楊永杰對中評社記者表示，政府吸取除夕旅客通宵滯留的教訓後，主要在送客離港便利措施上“落藥”，包括農曆新期活動提早結束和安排深圳灣口岸24小時關通和延長羅湖口岸關通時間。“但卻忽略留客工作，香港有不少通宵消遣好去處可以玩天光”，楊永杰認為，政府可在小紅書、抖音、馬蜂窩等平台宣傳及推廣本地通宵活動，鼓勵旅客留港玩樂。



“香港是一個好好玩的地方，旅客由朝玩到晚，由晚玩到朝都得。”楊永杰說，如果政府一早制定和宣傳本地通宵活動攻略，“譬如體驗Glamping（豪華露營）、看午夜場電影、享受推拿及按摩、唱K、體驗深夜大排檔及深夜食堂、在天光墟和24小時超市購物、在蘭桂坊消遣、看日出、飲早茶等活動，同時配合通宵巴士交通攻略，搭凌晨巴士遊車河，旅客就會有多個選擇留港玩通宵，等到其他口岸開啟才回內地。”



楊永杰舉例說，亞洲國家或地區在重要節日均舉辦通宵活動，例如日本迪士尼樂園、韓國首爾樂天世界等主題樂園都有推出通宵套票和舉辦通宵派對活動，台灣去年跨年也舉辦極光音樂節，讓旅客玩到凌晨4點半。楊永杰認為，政府應與迪士尼樂園和海洋公園協商在重要節日推出通宵套票和舉辦通宵派對活動，並且舉辦通宵音樂節、唱片騎師音樂派對及煙花音樂會等大型通宵音樂活動，吸引遊客來港參與。



另外，楊永杰一直推動政府發展演唱會經濟，吸引更多國際巨星來港舉辦演唱會，將背後的粉絲經濟變現紅利。楊永杰認為，政府需要主動作為，“澳門的演唱會+酒店+博彩的套票優惠模式，成功吸引旅客留澳消費，建議政府聯合本地業界推出演唱會+酒店+高鐵/機票的套票優惠，又可以聯動蘭桂坊和本地通宵活動的宣傳攻勢，讓旅客來港後盡興而歸。”



