傅崐萁宣佈角逐國民黨團總召　今日登記參選

國民黨第十一屆“立法委員”當選人傅崐萁，宣佈參選“立院”黨團總召。(照:傅崐萁臉書) 中評社台北1月25日電／中國國民黨“立法院”黨團總召選舉，開放登記至25日中午，國民黨“立委”傅崐萁24日晚上在臉書發文，宣布將參選黨團總召。傅崐萁在臉書中提出七點“國會”改革方向，希望能藉由自身政治歷練，為黨團傳承經驗，並服務黨內“立委”，與其他黨團攻防、周旋，制衡民進黨！讓民眾看見國民黨的革新。



傅崐其臉書全文如下:



【責任承擔 陽光“國會”】



在“全國”60%的民意希望強力監督執政的民進黨下，新“國會”迎來了三黨不過半，也開啟了陽光再次照進“立法院”的契機，已經延宕30年的“國會”改革不能再等待！“立法院”不應該是執政者的橡皮圖章，也不應該是嘩眾取寵、肢體肉搏的鬥獸場，每位“立法委員”都是民意的前鋒，也都是民眾的靠山，應該要受到行政權的尊重，更應有完備的立法權“聽證、調查”來制衡、監督執政者。



崐萁深感“國會”改革的重要與使命，絕對不能再延宕，在取得家人深度的諒解，與“立法院”同仁鼓勵勸進下，毅然決定參選國民黨“立法院”黨團總召，承擔所有責任，務求在野凝聚共識，短期之內全面推動“國會”改革立法並落實：



1. “立法院”正、副院長記名投票。



2. “總統”赴“立法院”“國情”報告常態化。



3. 強化委員會功能。



4. 正、副院長中立並建立違反議事中立罰則。



5. “立法院”各項經費透明，定期向人民公布、公開。



6. 健全“立法院”聽證及調查權。



7. 制定“藐視“國會”罪及“國會偽證罪”。



崐萁也期盼貢獻自身五屆“立委”、九年五星縣長的政治歷練，為黨團傳承經驗、服務黨團委員、帶領及協調議事運作、攻防，持續和民進黨周旋，讓“國會”不再被藐視，讓國民黨團更有尊嚴，讓百姓看到國民黨的革新進步。



崐萁很欣慰在22日國民黨第11屆新科“立委”座談會後促成國民黨的團結，也很高興看到黨團兄弟姐妹勇於承擔各項黨團幹部職務的責任與挑戰，共同為黨團服務，同樣也期盼優先以協調代替競爭，協調不成再以公平、公正的制度程序處理，以和為貴，促進黨團團結，發揮更大的戰力，來制衡民進黨！