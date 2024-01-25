沈政男籲柯演練藍白合　別再義無反顧輸一次

沈政男呼籲，國民黨、民眾黨應該盡快演練藍白合，不要再義無反顧輸一次。（照片：沈政男臉書） 中評社台北1月25日電／2024大選戰因三強鼎立，最終由民進黨賴清德當選。針對2028大選，精神科醫師沈政男25日在臉書發文分析，2028大選或將是中國國民黨台中市長盧秀燕、民進黨賴清德、台灣民眾黨主席柯文哲再度上演三強鼎立，呼籲柯應該盡快跟國民黨演練藍白合，“不要再義無反顧輸一次”。



沈政男指出，對於民眾黨輸掉“總統”選舉，以及下一屆該如何面對，看不到他們提出檢討結果。更令人訝異的是，選後柯文哲身邊的人說，“侯柯配也不會贏！”甚至，昨天看網路舊節目，竟有年輕知名網紅在選前就認為，“藍白合也不會贏，因為年輕人會改投賴清德”。或許，就在這樣的思維與氛圍之下，藍白要合不合，最終破局，然後他們決定“義無反顧拚一次”；而結果就是，“義無反顧輸一次。”



對於民眾黨的選後反應，沈政男說，“如果沒有深刻檢討，並抓出正確發展策略，我認為很可能你們2028還會再輸一次”，選舉與做政治光靠直覺做判斷的時代已經結束了，選前民眾黨造勢晚會聲勢驚人，開票出來仍是衹有兩成五左右選票就是明證。“藍白合會讓年輕人跑掉”，也是一種沒有根據的直覺，上一代台灣人都是這樣看選舉，沒想到這一代年輕人依然如此。



談到民眾黨標榜科學原則，沈政男質疑，怎樣才是科學原則？以選情評估來說，當然就是民調。在藍白合破局前，所有這方面的民調都顯示，侯柯配會贏賴蕭配，包括藍白合協商列舉的幾份民調，以及民眾黨的內參民調，都是如此。白營怎麼還會認為，藍白合會讓年輕人跑票，也不會贏？



沈政男也預言，最不可能贏的組合是三強鼎立，2024如此，2028亦然，若2028是賴清德、盧秀燕、柯文哲的三強鼎立，或者其他三強鼎立，“柯文哲能得多少選票？”可能連2024的兩成五都達不到。沈還稱，有人說很多高中生支持柯文哲，因此柯文哲四年後有了投票權，選票就會增加，但問題是2020柯文哲的“總統”選舉支持度就是兩成五了，四年後並沒有成長，“原因就在有些年輕人長大後改投別人了！”