不斷豐富和拓展中法中歐關係的新時代內涵

中評社北京1月25日電／據新華社報導，今年1月27日是中國和法國建立外交關係60周年紀念日。從1964年建交，到1997年建立全面夥伴關係，再到2004年建立全面戰略夥伴關係，中法關係雖櫛風沐雨，但始終走在中國與西方大國合作的前列，既帶動了中歐關係的健康發展，也為世界各國的交往提供了良好借鑒。在世界百年變局加速演進的背景下，不斷豐富和拓展中法以及中歐關係的新時代內涵正當其時。



高層交往日益頻密、亮點紛呈，為不斷拓展中法和中歐關係新時代內涵發揮戰略引領作用。60年來，中法元首、政府首腦保持密切互動，及時就雙邊關係發展與重大國際問題進行溝通與協調，兩國之間建立了30多個雙邊磋商或對話機制。特別是進入2023年，中法高層交往更加熱絡與頻繁，習近平主席同時隔3年多再度訪華的法國總統馬克龍舉行會談，共話友好合作，共商天下大計。李強總理就任後首次出訪即選擇訪法並出席新全球融資契約峰會。中法成功舉行戰略、經濟財金、人文三大機制性對話，達成一系列重要共識。習近平主席還同德國、西班牙等歐洲多國及歐盟機構領導人多次深入溝通，戰略、經貿、綠色、數字領域高層對話取得豐碩成果。中法和中歐關係不針對、不依附、也不受制於第三方，雙方攜起手來，陣營對抗就搞不起來，“新冷戰”就打不起來。



攜手維護多邊主義、展現大國責任擔當，是不斷拓展中法和中歐關係新時代內涵的題中之義。近年來，國際關係和規則遭遇挑戰，新老矛盾變亂交織，地區熱點此起彼伏，單邊主義和民粹主義抬頭，全球治理赤字和信任赤字有增無減。時代的難題呼喚中法和中歐共同填寫答卷。中法同為聯合國安理會常任理事國，擁有廣泛的共同利益和責任。2015年，兩國攜手推動聯合國氣候變化大會達成歷史性的《巴黎協定》，在事關全人類福祉的關鍵時刻共同作出無愧於歷史的抉擇，為全球治理合作注入了正能量。面對巴以衝突再起、烏克蘭危機延宕，叠加效應可能引發全球難民、能源、糧食安全等危機，中法更要進一步密切協調與合作，共同為推動局勢降溫、維護世界和平穩定發揮積極作用。我們有理由相信，維護全球多邊合作、共同應對挑戰的道路雖然不會一馬平川，但前景依然光明。

