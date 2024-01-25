關注兒童青少年權利”邊會在日內瓦舉行

中評社北京1月25日電／據新華社報導，在聯合國人權理事會啟動第四輪對中國國別人權審議之際，由北京新陽光慈善基金會和中國民間組織國際交流促進會共同主辦的主題邊會“下一代的人權保障：關注兒童青少年權利”23日在日內瓦舉行，來自多個社會組織的中外專家學者圍繞主題展開研討。



中國民間組織國際交流促進會研究員朱靜芳指出，中國社會組織在保障兒童和青少年權利方面進行了許多積極探索，願同各國社會組織一道促進有關國際條約的履行和公眾參與，全方位守護下一代的美好明天。



國際人權和社會發展協會拉丁美洲人權事務顧問戴維·洛佩斯表示，自1992年批准《兒童權利公約》以來，中國在兒童權利保護方面取得了顯著進展。中國為改善醫療保健和兒童健康作出了巨大努力，包括擴大醫療保健覆蓋範圍和實施疫苗接種計劃等。



中國網絡社會組織聯合會副秘書長張勇表示，開展未成年人網絡保護工作已成為世界各國的普遍共識。中國高度重視未成年人網絡保護工作，近年來做了大量有效的工作。



23日，中國在瑞士日內瓦參加聯合國人權理事會第四輪國別人權審議。國別人權審議是各國在聯合國框架內就人權問題進行平等坦誠交流，開展建設性對話與合作的重要平台。中國於2009年、2013年和2018年參加了前三輪審議。



（來源：新華網）