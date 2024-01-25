中國與東盟專家探討民心相通之道

中評社北京1月25日電／據新華社報導，中國—東盟人文交流年系列活動之“促進民心相通 共建美好家園”對話會暨中國—東盟合作十大新聞發布活動23日在印度尼西亞首都雅加達舉行。



本次活動以“交流 理解 互信 共贏”為主題，由中國外文局、中國外交學院、印度尼西亞總統大學、亞太智庫等聯合主辦。



中國外文局副局長兼總編輯高岸明在視頻致辭中表示，人文交流不僅是中國和東盟各國生生不息的精神紐帶，更是雙方共建和平、安寧、繁榮、美麗、友好“五大家園”的深厚根基，希望雙方以加強媒體協作為紐帶，著力講好民心相通新故事。



中國駐東盟使團參贊耿海凌表示，10年來，中國與東盟雙向奔赴，攜手推動構建更為緊密的中國—東盟命運共同體，中國和東盟關係已成為亞太區域合作中最為成功和最具活力的典範。希望雙方進一步強化人文交流的深度，拓展人文交流的廣度，提升人文交流的熱度。



印度尼西亞總統大學校長凱瑞說：“中國與東盟之間的合作讓中國和印尼的關係越來越緊密，不斷推動雙邊貿易、投資和教育領域高質量發展，為區域經濟發展助力。總統大學將不斷參與中國—東盟合作，加強與中國政府、機構和企業的溝通交流。”



亞太智庫主席威倫說，過去10年，中國和東盟踐行多邊主義、堅持開放的區域主義，讓中國—東盟經貿合作、人文交流更加密切，為區域創造了和平穩定的歷史發展機遇。



會上還發布了由中國外文局亞太傳播中心和中國外交學院亞洲研究所聯合相關學術機構共同評出的“2023年中國—東盟合作十大新聞”。



（來源：新華網）