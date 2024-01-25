美國小鎮選民眼中的國計民生

中評社北京1月25日電／據新華社報導，寒冬時節，美國東北部新罕布什爾州冷風刺骨，該州北部偏遠地區積雪很厚，路上行人車輛稀少，卻成為當下許多美國主流媒體和國際媒體聚焦的地方。



23日，美國2024年總統選舉共和黨第二場初選在新罕布什爾州舉行。該州有午夜開始投票的傳統，堅持這一傳統的投票站位於靠近加拿大邊境的迪克斯維爾鎮，新華社記者日前夜宿附近的科爾布魯克鎮一家民宿。



民宿女主人琳達熱情歡迎記者一行，她一邊跟記者握手，一邊略帶歉意地說：“我的手太涼了，這裡太冷了。”



那天夜裡，科爾布魯克鎮氣溫降至零下20攝氏度，室內雖然有暖氣，但還是需要穿著外套。琳達告訴記者，去年供暖她花了1.2萬美元，與3年前相比增加了數千美元，電費也多了不少，“經營民宿其實賺不了多少錢”。



在科爾布魯克鎮最有人氣的黑熊餐吧裡，不少客人正在觀看橄欖球比賽。餐吧老板比利跟記者聊了起來，他抱怨生意不好做：人工、食材成本變高，為了保證餐廳裡的溫度，供暖費也是一大筆支出。



“還好我們是這裡的最佳漢堡店，不少人都喜歡來。”比利指著墻上的獎牌說。談到今年大選，他表示，希望下一個總統不要再讓戰爭持續消耗國家各種資源。



多項民調顯示，經濟和通脹是美國選民普遍關注的問題。正在餐吧內喝酒的市民克里斯說，他們家族的五金店雖有150年歷史，但也逃不過美國通脹帶來的負面影響。為了保證五金店繼續生存下去，他小心翼翼地“在進價和售價之間掌握好平衡”。

