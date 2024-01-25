土“放行”瑞典　北約北擴再進“半步”

中評社北京1月25日電／據新華社報導，冷戰結束後，北約持續東擴，在烏克蘭危機升級後又啟動北擴進程，擴員對象包括芬蘭和瑞典，前者已於2023年4月正式獲准加入北約。隨著土耳其23日晚投票批准關於瑞典加入北約議定書的議案，北約北擴又推進“半步”。



分析人士指出，如若瑞典正式“入約”，俄羅斯面臨的軍事壓力將會加劇，因此勢必採取應對措施，而歐洲未來安全形勢將出現更多不穩定因素。



滿足土方關切



土耳其大國民議會大會23日晚投票表決，以287票贊成、55票反對、4票棄權的結果通過了關於瑞典加入北約議定書的議案。隨後土耳其總統埃爾多安將簽字正式同意瑞典加入北約。瑞典首相克里斯特鬆在社交媒體上寫道：“土耳其的決定令瑞典向北約成員國又邁進了一步。”



土耳其大國民議會議長努曼·庫爾圖爾穆什此前表示，瑞典已滿足土耳其提出的重要條件，土耳其不再反對瑞典加入北約。



2022年7月，北約正式啟動吸收芬蘭和瑞典的北擴進程。按照規程，北約所有成員國必須一致同意才能接納新成員。土耳其此前一直不同意瑞典“入約”，一個重要原因是土耳其認為瑞典對於庫爾德武裝的支持者“過於仁慈”，而庫爾德武裝被土耳其視為恐怖組織。



瑞典為推動“入約”進程，不斷調整本國反恐政策，包括修改憲法和法律以擴大針對庫爾德工人黨的反恐合作等，最終滿足了土耳其的安全關切。

