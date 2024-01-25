以色列在聯合國遭多國聲討

中評社北京1月25日電／據新華社報導，聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯22日在聯合國安理會會議上指責以色列拒絕“兩國方案”會令巴以衝突久拖不決，並危害全球和平、助長極端主義。



法國、約旦、伊朗等國也指責以方無視“兩國方案”；俄羅斯則指責以色列最大盟友美國“說一套做一套”，任由以方“集體懲罰巴勒斯坦人民”。



危害



古特雷斯在會議上說，以色列政府最高層上周多次表示拒絕“兩國方案”，令人難以接受。以方反對和否認巴勒斯坦人建國權利會“無限期延長已對全球和平與安全構成重大威脅的巴以衝突”，並在全球範圍內“加劇極化、助長極端主義”。



古特雷斯警告，本輪衝突在中東地區擴大的風險“正成為現實”，各方應懸崖勒馬，認清衝突擴大的可怕代價。



以色列總理本雅明·內塔尼亞胡領導的右翼政府態度強硬，多次拒絕“兩國方案”。就在上周，以色列總理辦公室再次發表聲明，否認內塔尼亞胡曾向美國總統約瑟夫·拜登承諾存在建立巴勒斯坦國的可能性。內塔尼亞胡還在社交媒體發文說，以方將對巴勒斯坦約旦河西岸地區實施“安全控制”，他在這一事項上“不會妥協”。



聯合國安理會本月輪值主席國法國外交部長斯特凡納·塞茹爾內說，國際社會需要向以色列發出“必須有巴勒斯坦國存在”的信息。

