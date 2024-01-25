依托生態資源　探路綠色發展

蓮花鎮俯瞰。（來源：蓮花鎮政府供圖） 中評社北京1月25日電／據人民日報報導，雪後初霽，氣溫回升，地處長沙市的湖南湘江新區蓮花鎮，蓮花山上的冰雪漸漸消融。



紅瓦白墻的民居、綠意盎然的油菜田、色彩斑斕的花海，以及碩果累累的果園，把這片114平方公里的土地裝扮得如詩如畫。一到節假日，這裡更是游人如織。



山坡頭上種果樹，多種農產品走俏市場



遊客龍女士第一次來到蓮花山。開車繞著蓮花山一路爬坡，半山腰處的一大片沃柑園吸引了她的目光。沃柑樹整齊成行，枝頭結滿金黃的果子，瞭解到可以入園體驗采摘，龍女士饒有興致地走進果園，剝開剛摘的沃柑，塞進嘴裡，汁水溢滿唇齒間，“酸甜可口，帶回去給親朋好友也嘗嘗”。



眼前鬱鬱葱葱的連片果園讓人難以想象這裡曾是一座貧瘠的荒山。



曾經，蓮花鎮采礦盛行，礦主不少，礦洞子遍地，生態環境遭到破壞。當地痛定思痛，10餘年來，大力關停礦企，修復裸露山體，疏浚河道……一系列舉措，讓曾經“灰撲撲”的蓮花鎮重現“高顔值”。



蓮花鎮五豐村礦主黃仕其的轉型，比礦山治理還要早。那年，他放棄“來錢快”的老本行，在荒廢的蓮花山上承包了100畝土地，種植柚子、橙子等。沒技術？去果樹種植業發達的湘西土家族苗族自治州拜師學藝。沒規模？從100畝到200畝，再到300畝……黃仕其和家人承包的果園面積逐年增加，水果也相繼進入豐產期。後來，黃仕其成立聖峰果業。這些年來，果園產出的各類水果在周邊市場持續熱銷。

