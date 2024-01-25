特朗普兩連勝　共和黨初選還有懸念嗎

中評社北京1月25日電／據新華社報導，美國2024年總統選舉共和黨第二場初選23日在新罕布什爾州落幕，美國前總統特朗普再次獲勝，擊敗黨內唯一挑戰者、美國前常駐聯合國代表妮基·黑利。



在艾奧瓦州獲勝後，特朗普再贏一州，今年共和黨初選還剩什麼看點和懸念？



特朗普再次強勢獲勝



截至新罕布什爾州當地時間24日零時，特朗普在該州共和黨初選中的得票率為54.2%，黑利為43.8%，特朗普領先黑利超過10個百分點，基本符合民調此前預測。值得一提的是，新罕布什爾州投票站23日晚關閉後，美聯社立即宣布了特朗普獲勝的測算結果，反映出特朗普對黑利明顯的領先優勢。



黑利隨後向支持者發表講話，祝賀特朗普獲勝，但強調“比賽遠未結束”，二人差距在縮小，她將繼續參加共和黨初選，不會讓特朗普輕易再次成為共和黨總統候選人。今年總統選舉共和黨首場初選上周在艾奧瓦州舉行，特朗普得票率超過50%，領先黑利超過30個百分點。



黑利在相對溫和的新罕布什爾州投入了大量時間和資源，尋求在該州“逆襲”特朗普以重塑共和黨選戰。特朗普在講話中說黑利“度過了非常糟糕的一晚，卻裝出獲勝的樣子”，並施壓她退選。黑利助手則回應說，特朗普此番言論“是缺乏領導力的表現”。



新罕布什爾州當天還舉行了不受民主黨全國委員會認可的民主黨初選，正在競選連任的美國總統拜登沒有報名參加。雖然選票上沒有拜登名字，但其支持者依然發起在選票上手寫拜登名字來為他投票的活動。據美媒測算，拜登在這場民主黨初選中勝出。民主黨首場正式初選將於2月3日在南卡羅來納州舉行。

