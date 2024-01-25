出入境往來　按下加速鍵

數據來源：國家移民管理局 制圖：汪哲平（來源：人民日報） 中評社北京1月25日電／據人民日報報導，全國移民管理機構2023年累計查驗出入境人員4.24億人次，同比上升266.5%。“全國通辦”“合作查驗”“秒通關”……人員交流交往更加便捷高效的背後，是多項出入境便利政策的保障。2023年以來，一項項移民管理創新舉措精準發力，不斷適應快節奏、高頻次的國際交流交往需要，大大促進中外人員往來，聚合經濟發展韌勁。

