海峽兩岸校園（網絡）歌手大賽總決賽舉行

1月24日，北京外國語大學台生許鬱欣（左二）和其他參賽選手一起演唱歌曲《龍的傳人》。（來源：新華社） 中評社北京1月25日電／據新華網報導，第五屆海峽兩岸校園（網絡）歌手大賽總決賽暨頒獎典禮24日在北京台灣會館舉行，來自北京、天津、杭州、台北、高雄等地的學生共同唱響兩岸青春之歌。



本次大賽由中國台灣網、北京市台聯主辦，於2023年3月正式啟動，吸引兩岸1000餘名在校生參賽。經報名、全國海選、地區線下賽等環節，共有33名選手參與總決賽的角逐。



經過兩岸評委的現場評審，中國傳媒大學的曹雯婷和來自北京的楊楚楠分獲青年組、少年組金獎。



今年21歲的北京外國語大學台生許鬱欣獲此次大賽青年組銀獎。她說，通過此次比賽她真切感受到兩岸同血脈、同傳承。自己和其他大陸選手喜歡同樣的音樂，彼此交往很愉快，大家都充滿善意和溫暖。



大賽評委、台灣音樂製作人曾思銘表示，兩岸年輕人共同點很多，希望新的一年大家交流更加熱絡，這樣心會走得更近，也更能瞭解彼此。



頒獎典禮結束後，何以中華新年音樂會伴隨歌曲《龍的傳人》拉開帷幕。《聊天》《光年之外》《依然愛你》……歌手大賽的參賽選手及評委用20餘首經典音樂作品，為來京參加全國台聯第三十屆台胞青年冬令營北京分營的台青們獻上一場音樂盛宴。



冬令營北京分營營員、輔仁大學學生陳彥霖第一次來北京，他說，北京的城市風貌帶給自己很多震撼，期待未來幾天可以在北京冬奧場館體驗冰雪運動的樂趣。



據瞭解，全國台聯第三十屆台胞青年冬令營北京分營同日開營，來自台灣輔仁大學、建國科技大學等高校的20餘位台青將赴故宮、國家博物館、八達嶺長城、北京冬奧場館等參觀游覽，並將與北京大學師生交流，活動將持續至30日。