加大宏觀調控力度　提升服務實體經濟質效

1月24日，國務院新聞辦公室在北京舉行新聞發布會，介紹貫徹落實中央經濟工作會議部署、金融服務實體經濟高質量發展情況，並答記者問。（來源：新華社） 中評社北京1月25日電／據新華社報導，我國貨幣政策有何調整？哪些新舉措將陸續出台鞏固經濟回升向好態勢？在24日舉行的國新辦新聞發布會上，中國人民銀行有關負責人詳細解析今年重點工作，並回應了熱點問題。



貨幣政策“以我為主”空間充足



“堅持穩健的貨幣政策，落實好靈活適度、精準有效的要求，繼續為實體經濟穩定增長營造良好的貨幣金融環境。”中國人民銀行行長潘功勝在發布會上重申了“穩健”的貨幣政策取向。



過去一年，中國人民銀行適時強化逆周期調節，兩次下調存款準備金率，兩次下調政策利率，保持了市場流動性的合理充裕，有力支持實體經濟發展。



“過去幾年，與發達經濟體貨幣政策大放大收相比，中國的貨幣政策操作比較穩健，貨幣政策調控和傳導機制也在不斷豐富完善，為可持續支持經濟發展創造了條件。”潘功勝表示，中國人民銀行將繼續強化跨周期和逆周期調節，把維護價格穩定、推動價格溫和回升作為把握貨幣政策的重要考量。要堅守貨幣政策目標，保持貨幣幣值穩定，並以此促進經濟增長。



市場普遍預測美聯儲貨幣政策會在2024年產生轉向，這將對我國貨幣政策產生什麼影響？



“中國的貨幣政策始終堅持以我為主，同時兼顧內外均衡。”潘功勝給出瞭解答：2024年發達經濟體貨幣政策的外溢性將朝著壓力減小的方向發展，中美貨幣政策周期差處於收斂，這在客觀上有利於增強中國貨幣政策操作的自主性，拓展貨幣政策操作的空間。



當日，中國人民銀行宣布，自2月5日起下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，自1月25日起分別下調支農再貸款、支小再貸款和再貼現利率各0.25個百分點。



“當前，我國貨幣政策仍然有足夠的空間，我們將平衡好短期和長期、穩增長和防風險、內部均衡和外部均衡的關係，強化逆周期和跨周期調節，為經濟運行創造良好的貨幣金融環境。”潘功勝說。

