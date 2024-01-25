深度關注丨持續發力糾治違規吃喝頑疾

河南省洛陽市紀委監委從違規吃喝、違規接受娛樂活動安排等入手，深入各大酒店、飯店、農家樂等重點場所開展監督檢查，嚴防“四風”問題反彈回潮。圖為近日，該市偃師區紀檢監察幹部在某酒店前台瞭解相關情況。（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京1月25日電／據中央紀委國家監委網站報導，開年以來，中央紀委國家監委網站陸續發布黨紀政務處分通報，其中多人涉及違規吃喝問題。如國家開發銀行原黨委委員、副行長王用生違規接受私營企業主安排的宴請、旅遊、打高爾夫球活動；西藏自治區政協原黨組成員、副主席姜傑接受可能影響公正執行公務的宴請等。



二十屆中央紀委三次全會強調，突出常態長效深化落實中央八項規定精神。對違規吃喝開展專項整治，嚴查“吃公函”、“吃食堂”、“吃老板”、“吃下級”等問題。各級紀檢監察機關查處一批典型案件，開展專項整治，釋放出嚴抓不放、常抓不懈，堅決防止違規吃喝歪風反彈回潮的強烈信號。



違規吃喝問題隱形變異、花樣翻新，“吃公函”、“吃食堂”、“吃老板”、“吃下級”時有發生



“對違規吃喝、違規收送禮品禮金、違規發放津貼補貼、違規操辦婚喪喜慶、公車私用等作風頑疾露頭就打……”2023年12月22日，中央紀委印發《關於做好2024年元旦春節期間正風肅紀工作的通知》，督促廣大黨員、幹部廉潔過節，持續深化作風建設。



吃喝問題絕非小事小節，關係到黨在人民群眾心中的形象。黨的十八大以來，經過“十年磨一劍”的持續努力，糾治違規吃喝取得明顯成效。但現實中依然有少數人挖空心思逃避打擊，違規吃喝問題隱形變異、花樣翻新。



挖空心思“吃公函”。2021年3月至6月，江西省靖安縣仁首中學時任校長應信強為報銷違規接待費用，安排工作人員利用“空白公函”“一函多吃”方式，虛列公務接待9次，違規報銷費用共計1.2萬元。應信強還存在其他違紀違法問題，受到黨內嚴重警告處分、免職處理。



隱形變異“吃食堂”。湖南省益陽市司法局原黨組成員、副局長羅俊偉在2023年3月參加市管幹部集中輪訓研討班時，違規組織6名公職人員在益陽高新區某內部食堂聚餐並飲酒。羅俊偉因酒駕被公安機關查獲，受到黨內嚴重警告處分和免職處理；其他相關人員均受到相應處理。

