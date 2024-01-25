中國商品在瑙魯：新關係裡的老朋友

中評社北京1月25日電／據央視新聞報導，近日，中央廣播電視總台瑙魯特派採訪團隊記者在當地發現，在這個太平洋島國上，中國元素隨處可見，比如類型多樣的中餐館、超市或雜貨鋪裡琳琅滿目的中國商品，以及修車行裡的“中國製造”零件。近年來，瑙魯對於中國產品的需求持續提升。在中國與瑙魯兩國的新關係裡，有著“中國產品”這一頗受瑙魯民眾歡迎的老朋友。



總台記者鄔姣喆：對於這個衹有1.3萬人口的太平洋島國而言，中國元素、中國商品早已是熟悉的老朋友了。從餐桌上的蝦餃、面包、陽春面，到汽車裡的零部件，中國元素融入了瑙魯社會的發展軌跡，中國商品便利著瑙魯民眾的日常生活。



瑙魯雜貨店老板甄錫義：我在這裡開雜貨店有30多年了，這裡也有好多產品來自中國，比如紅豆，陽春面，還有我們的廣東包子，還有玩具，電視機，摩托車，都是來自中國的，在這裡也賣得挺好。



對於瑙魯宣布同台灣當局斷絕所謂“外交關係”、願同中國復交的消息，瑙魯當地民眾表現出極高的期待與熱情。



瑙魯當地民眾：世界上衹有一個中國，對我來說，一個中國原則是公認的，我愛中國，也愛瑙魯，我的島嶼。



瑙魯，位於太平洋的袖珍島國，陸地面積21.1平方公里。在這裡，中企承建的光伏發電項目和碼頭升級改造項目，為兩國架起友誼與希望的橋。



瑙魯，一個衹有1.3萬國民的島國，遍布國土的石柱，是昔日采挖磷酸鹽礦的紀念碑。

