美國政客以“威脅鏈”破壞全球供應鏈

中評社北京1月25日電／據中國日報網報導，過去幾十年來，隨著經濟全球化的發展，所有開放型經濟體的供應鏈愈加緊密地交織在一起，各方共同遵守市場規則，用己之所長與其他國家展開合作交流。多數人看來，國際分工變得尋常，諸如一輛由多國零件組裝的汽車，已不再稀奇，因為這正是如今全球經濟的運行方式。



然而，並不是人人都這麼認為。美國政府一再否認尋求中美經濟“脫鈎”，部分國會議員卻不遺餘力地把任何與中國相關的東西都貼上“威脅國家安全”的標簽，並以此為借口，慣用其長臂管轄。最近一次，美國把“長臂”延伸到了大洋彼岸的瑞士。



上周，美國眾議院國土安全委員會和中美戰略競爭特別委員會致信瑞士機械工程公司ABB集團，要求該集團提供相關證明，以澄清其與中國的關係。美方“關切”的問題，涉及上海振華重工在向美國出口的岸邊集裝箱起重機上安裝ABB設備一事。



當今國際市場上，再正常不過的事情卻引發美國政府“重大關切”。振華重工是世界最大的港口機械製造商，但在美國對華鷹派眼中，它的另一個身份更吸引眼球：國有企業。這一身份，在美方致ABB集團的信中也被提及。



在美國政府內部，批評中國是一種政治正確，也難怪對華鷹派政客能夠在起重機上嗅到獵物的味道，並冠之以“網絡安全風險，境外間諜情報滲透威脅，凸顯供應鏈脆弱性”。因此，美方想要的，並不只是審查振華重工與ABB的商業聯繫，還要審查其與美國國防、情報和國家安全機構之間的關係。但指控能否得到證實，並不重要。還沒等到答覆，美方就已得出結論：“允許上海振華重工在中國國內將ABB設備及技術組裝至向美國出口的岸邊集裝箱起重機上，這一做法不可接受，必須即刻改正。”



ABB強調，其產品和服務具有標準化和全球化的特點。顯然，這一說法並不足以動搖美國議員，讓他們停止破壞中國與其它國家的經濟聯繫。

