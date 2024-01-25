中烏兩國攜手為傳統友誼注入新內涵新動力

中評社北京1月25日電／據中國網報導，日前，應國家主席習近平邀請，烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫來華進行國事訪問。此訪恰逢中國農曆龍年春節前夕，預示著新的一年，中烏兩國將在經貿、投資、人文等領域開展更多務實合作，為中烏兩國的傳統友誼注入新內涵新動力。



中烏兩國各領域合作穩步推進，成果豐碩。在經貿往來方面，相關統計數據顯示，自2017年以來，中國對烏投資總額翻了兩番，達到110億美元，已成為烏方第一大投資夥伴；2023年前10個月，中國與烏茲別克斯坦雙邊貿易額突破百億美元大關，達到110億美元，同比大增42.1%，中國仍是烏方最大的貿易夥伴。



在項目合作方面，2023年底，由中國能建葛洲壩海外投資有限公司投資的烏茲別克斯坦1吉瓦光伏項目首期400兆瓦已實現並網發電，成為中資企業在中亞地區投資的最大光伏項目。該項目也極大振奮了烏方發展綠色能源的信心和決心。米爾濟約耶夫總統在此訪前發表的署名文章中專門提到，在中方夥伴支持下，烏方積極發展綠色能源，計劃2030年前建成27吉瓦可再生能源項目。



在人文交流方面，近年來，烏公民學習漢語、瞭解中國豐富歷史文化的熱情逐年增加，烏方不僅在大學開設有中文課程，也在中小學課程裡把中文列為第二外語，位於塔什干和撒馬爾罕的孔子學院有序運營。2023年底，魯班工坊項目在塔什干市落地實施，將在為烏方培養高素質技術技能人才、解決就業、促進各國民心相通方面發揮重要作用。



中烏合作不斷邁上新台階，既是歷史的傳承和延續，也是現實需要。早在2100多年前，西漢時期的張騫出使位於費爾幹納河穀的大宛古國，就為中國與包括烏茲別克斯坦在內的中亞各國友好交往拉開了序幕。從此，中國的絲綢、紙張、瓷器、茶葉等產品通過中亞地區中轉流通，名揚世界；與此同時，中亞的良馬、苜蓿、葡萄種子、葡萄酒釀造技術以及園藝作物種植方法等也傳入中國。這條貿易通道就是後世所說的古絲綢之路。此後，雖經歷世事變遷，但中亞各國與中國友好交往的大勢始終未變。

