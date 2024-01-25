成交回升　龍年樓市有轉機

樓市成交逐步回升，不但可以令樓價企穩，甚至有機會重展升勢。（大公報） 中評社香港1月25日電／據利嘉閣地產總裁廖偉強分析說，過去幾年，地產發展商可謂充滿挑戰，樓市不振令“貨如輪轉”的如意算盤未能打得響，現時積存的貨尾單位超過2萬夥，壓力之大可想而知。有見及此，部分發展商都願意讓利銷售，務求盡快出清手上的樓盤。但對於買家而言，則是個趁平入市的信號。



大公報報導，踏入2024年，很多利淡消息已經接近尾聲，相信二季度前後，利好消息將接踵而來，現在趁仍在低位的時候笋價入貨，不是很划算嗎？



至於站在地產代理的角度，發展商急於清貨，也算得上是好消息。須知道，地產代理的角色是促成交易，所以並不在意發展商有無利潤可言，反而能夠吸引買家承接，才是最重要。



事實上，目前香港樓市與九七年大跌市後的境況相似。特區政府近日宣布今季暫停賣地，除了是擔心市場太多供應，以及等待發展商去庫存之外，亦如當年停止賣地一樣，釋出了決心推出救市措施的信號。



去年10月的施政報告中，特區政府已開始試水溫般推出措施，將歷史悠久的辣招減半，到現在又暫停賣地，估計稍後的《財政預算案》進一步撤銷辣招。如此，就有機會穩住樓市的陣腳。而隨著香港經濟逐漸恢復過來，樓市亦可以穩定下來，並且有機會回升。



筆者認為，今次香港的資金形勢，和九七年跌市大不同。現時港人資金雄厚，銀行存款總體多達17萬億元，當中有9萬億元作為定期存款，即這筆龐大資金，在風高浪急之下，並沒有流入任何投資產品中，只要當市場形勢有所改善，這些資金就會重投包括地產等投資項目，加上外來人才、換樓客等帶來的剛性需求，成為了重振樓市一大助力。



筆者相信，當成交逐步回升，不但可以令樓價企穩，甚至有機會重展升勢。龍年樓市，相信會是不俗的一年。