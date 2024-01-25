日本政客做出了一個違背安倍遺願的決定

中評社北京1月25日電／據觀察者網報導，【文／觀察者網專欄作者 陳鴻斌】



由於“黑金”醜聞持續發酵引發日本國民的強烈不滿，日本自民黨的六大派系中，已先後有岸田派、安倍派和自民黨前幹事長二階俊博為首的二階派等三個派系明確表示將解散派系，而以副總裁麻生太郎為首的麻生派、以現任幹事長茂木敏衝為首的茂木派、由總務會長長森山裕掛帥的森山派卻拒絕解散。



本月26日，一年一度的例行國會將開幕，在本屆國會上，“政治與金錢”問題無疑將成為在野黨攻訐自民黨的一大主題。



為了贏得國民信任，岸田首相已為此組建了由其本人領銜的“政治刷新本部”，並由麻生太郎和前首相菅義偉出任該本部的最高顧問。這是安倍晉三遇刺身亡後自民黨的兩位大佬，但不無諷刺的是，這兩人對是否應該解散派系問題的看法截然相反：麻生反對解散，而菅義偉則堅決支持解散，因為他本人就不屬於任何派系。這一新成立的本部根本不可能在國會開幕前就此問題形成共識。



黨外有黨，黨內有派，這是各國政壇是司空見慣的。但像自民黨這樣山頭林立，政黨政治演變成派系政治的執政黨，卻非常罕見。



自民黨的派系就是由擁有不同志向的政客們，為了爭奪黨內的主導權而形成的。各派系成員都效忠於首領並為其鞍前馬後奔走。派系的主要功能是：在自民黨總裁選舉中推出共同的候選人並支持其競選；在國會選舉中推出候選人並助選；籌集並提供政治資金；安排其成員出任自民黨和政府以及國會相關職務等。



長期以來，派系與自民黨政治是同義詞，兩者是一回事。沒有派系，自民黨就不成其為自民黨了。這些年來無派系的自民黨國會議員在逐步增加，已達到30%左右，而上世紀80年代無派系者僅為10%。

