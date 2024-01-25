傅崐萁宣布參選總召　嗆聲柯建銘先去收驚

藍委傅崐萁召開記者會，宣布角逐國民黨團總召。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月25日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立委”傅崐萁25日上午於“立法院”召開記者會，宣布將角逐國民黨今年度的“立院”黨團總召，並當場簽下“國會”改革承諾書，承諾在今年將延宕30年的“國會”改革完成。他也喊話民進黨團總召柯建銘，表示他的倚天劍、屠龍刀都準備好了，要柯建銘可以先去收驚，因為傅崐萁來了。



2024大選結束後，原本有意角逐“立法院副院長”的國民黨“立委”傅崐萁在退讓並表達支持同黨“立委”江啟臣之後，就有傳言他轉而尋求黨團總召的位置。他今日正式宣布參選，將與同黨的資深“立委”賴士葆角逐今年度的國民黨團總召。



傅崐萁表示，在接下來關鍵的一年他假如擔任總召，一定會將民進黨過去八年的弊案全部曝光，包括高端疫苗、口罩、快篩、潛艦等重大議題。他接著指出，“國會”的改革已經拖延了30年，從來沒有成功，因為不管哪一個政黨執政，只要“國會”過半，就不會推動改革，導致“國會議員”成為執政者的橡皮圖章。



傅崐萁指出，“國會”調查權要法律明定，而這一點在2004年大法官的解釋令中已經講得非常清楚，但是到今天為止，包括蔡英文在2015年也宣布了“國會”改革法案，執政八年以後，又沉入大海。他強調，“國會”改革已經不是口號，三十多年來的延宕就要在今年來完成，這是他參選總召的責任和承擔。

