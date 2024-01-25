大埔超級城生意超疫前　珠寶鐘錶銷售旺

大埔超級城在農曆新年期間推出“鯉躍龍門賀新年”活動。（大公報） 中評社香港1月25日電／各大商場積極優化商戶組合，成功帶動消費人流。新地（00016）代理租務部副總經理（租務）蘇蔭彪表示，集團旗下大埔超級城去年引入逾20個新品牌，做到“月月有新舖”，為客人帶來新鮮感，帶動商場去年生意額按年增長逾一成，已超越疫情時期業績，生意額升幅最大的行業為珠寶首飾及鐘錶，按年飈升30%，坪效達5000元；時裝商戶生意按年升20%；化妝及個人護理亦錄15%增長。



﻿大公報報導，蘇蔭彪說，港人去年趁通關北上消費，但今年消費力將逐漸回流，料今年商場人流及生意額較去年佳。該商場去年新租及續租租戶逾100個品牌，占整體商戶40%，引入逾20個新品牌，做到月月有新舖。商場今年將繼續分階段優化租戶組合，並率先引入重量級商戶，即將進駐商場的包括8500方呎新界東北區首間日本藥妝店松本清及4600方呎大型運動品牌Nike。



為配合農曆新年消費旺季來臨，集團推出大埔超級城“鯉躍龍門賀新年”推廣，投資額按年升約10%，多個大型裝置供市民打卡，包括逾20呎高LED彩燈祈福。蘇蔭彪預料，農曆新年推廣期內，大埔超級城人流及生意按年升逾兩成。