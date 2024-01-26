《中國評論》月刊肩負使命 學術顧問賦厚望

在中文期刊目錄中影響力最大的中文社會科學引文索引（CSSCI）將《中國評論》月刊收錄為來源期刊（2023-2024）（中評社資料圖） 中評社香港1月26日電（中評社報導組）2023年6月，在中文期刊目錄中影響力最大的中文社會科學引文索引（CSSCI）將《中國評論》月刊收錄為來源期刊（2023-2024）。為了進一步加強學術指導、強化學術評價、把握學術品質，《中國評論》月刊於2024年1月號起，特邀增加一批學術顧問。日前，多位《中國評論》月刊新增學術顧問接受中評社記者採訪，他們紛紛講述了自身如何與《中國評論》月刊結緣經歷，並高度評價肯定了《中國評論》月刊的獨特作用。



受訪的多位《中國評論》月刊學術顧問普遍認為，《中國評論》月刊創刊26年來，成功構建了一個兩岸思想溝通平台，為兩岸各方提供了一個發表觀點的重要平台。“鐵肩擔和平，妙刊載統一”，《中國評論》月刊肩負著特殊政治使命，其角色和作用遠超一份純學術性刊物，而是在兩岸之間扮演著重要的橋樑角色作用，甚至在某個時期扮演著超前探索兩岸政策共識的作用。



他們認為，《中國評論》月刊的最大特點是集合學者真正的研究心得，具有思想前瞻性以及觀點權威性、廣泛性等特質，能夠產生政治影響力，是兩岸關係研究者必看的期刊。《中國評論》月刊被評為C刊，讓從事台灣研究的專家學者有了發表自己真知灼見的重要陣地，也鼓勵更多有志者投入到兩岸關係研究領域，十分難得寶貴。同時，他們也非常期待《中國評論》月刊能夠堅持自己的特點，繼續為國家統一、民族復興以及“一國兩制”行穩致遠做出獨特的貢獻。

